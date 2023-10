Unterföhring (ots) -Echte Heldinnen und Helden des Alltags. Die besten Freundinnen und Freunde des Menschen. Emotionale Lebensgeschichten und Lebenssituationen. SAT.1 zeigt ab Montag, 6. November, gleich drei neue Doku-Soaps am Nachmittag zwischen 15 und 19 Uhr - und zeigt Menschen, die in unserer Gesellschaft zu häufig vergessen werden. Menschen, die Leben retten. Menschen, die Tiere gesund machen. Menschen, die Urlaube wieder schön machen. Menschen, die das Leben von anderen wunderbar machen. Kurzum: Menschen, die machen.17 Uhr helfen "Die Urlaubs-Docs" in medizinischen Notsituationen und bieten Menschen in der schönsten Zeit des Jahres Unterstützung im Ferienparadies. SAT.1 zeigt täglich zwei Folgen.18 Uhr laufen neuen Folgen der Doku-Serie "Lebensretter hautnah - Wenn jede Sekunde zählt". In der Reihe werden echte Notfalleinsätze von Rettungskräften in Deutschland begleitet.16 Uhr zeigt SAT.1 "Die Tier-Docs! Pfotenhelden mit Herz" in ihrer Kleintierpraxis, im Zoo, im Pferdestall oder auf dem Bauernhof. Man ist dabei, wenn ein Pferd zum Zahnarzt muss oder ein Hamster plötzlich krank ist und zum Tierarzt geht.15 Uhr begleitet SAT.1 in der neuen Doku-Soap-Reihe "We Are Family!" Familien aus ganz Deutschland bei ihren täglichen Abenteuern und Herausforderungen.Die SAT.1-Nachmittagsshow "Volles Haus!" läuft am Freitag, 13. Oktober 2023, zum letzten Mal. Vom 16. Oktober bis 3. November sieht der Nachmittag wie folgt aus: 15 Uhr "We Are Family!", 16 Uhr "Die Tier-Docs! Pfotenhelden mit Herz". 17 Uhr, 17:30 Uhr und 18 Uhr läuft jeweils die "Lebensretter hautnah - Wenn jede Sekunde zählt". 19 Uhr startet die Vorabendserie "Die Landarztpraxis" mit Caroline Frier als Dr. Sarah König.19:45 Uhr zeigt SAT.1 die Nachrichtensendung "SAT.1 :newstime".SAT.1-Senderchef Daniel Rosemann: "So viele frische Programmstunden hatte SAT.1 viele Jahre nicht mehr am Nachmittag. Ab Montag, 6. November, zeigen wir zwischen 15:00 Uhr und 19:45 Uhr fast fünf Stunden lang frische Programme. In unseren neuen Doku-Soaps stehen Menschen im Mittelpunkt, die Dinge können und machen, die man in unserer Gesellschaft als selbstverständlich betrachtet - aber die nicht selbstverständlich sind."SAT.1-Chefredakteurin Juliane Eßling: "Es ist immer schwer, eine Sendung zu beenden, an der viele Kolleginnen und Kollegen mit großer Leidenschaft gearbeitet haben. Ich bedanke mich bei unseren Moderatorinnen und Moderatoren, den Redaktions-Teams im Sender und bei unserer Produktionsfirma Redseven und bei allen anderen, die gemeinschaftlich alles versucht haben, um aus 'Volles Haus!' einen Erfolg zu machen. Das Gute für unsere Zuschauerinnen und Zuschauer: SAT.1 wird am Nachmittag frischer denn je. Wir zeigen in unterschiedlichen Doku-Soaps emotionale Geschichten über Menschen, die unser Leben menschlicher und besser machen."Das neue Nachmittagsprogramm in SAT.1 ab 6. November 2023:- 15:00 Uhr: "We Are Family!"- 16:00 Uhr: "Die Tier-Docs! Pfotenhelden mit Herz"- 17:00 Uhr: "Die Urlaubs-Docs"- 17:30 Uhr: "Die Urlaubs-Docs"- 18:00 Uhr: "Lebensretter hautnah - Wenn jede Sekunde zählt"- 19:00 Uhr: "Die Landarztpraxis"Pressekontakt:Carina CastrovillariCommunications & PRUnit News, Sport, Factual & Fictionphone: +49 (0) 89 95 07 - 1108email: carina.castrovillari@seven.onePhoto Production & EditingClarissa Schreinerphone: +49 (0) 89 95 07 - 1191email: clarissa.schreiner@seven.oneSAT.1Ein Unternehmen der Seven.One Entertainment GroupOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6708/5616566