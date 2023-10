Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Im dritten Quartal übertraf das Emissionsvolumen am Primärmarkt für EUR Corporate Bonds in jedem Monat die entsprechenden Vorjahresergebnisse, so die Analysten der Helaba.Im Schnitt habe das Plus bei rund 10 Mrd. EUR gelegen. Insbesondere der Monat August habe sich ungewöhnlich stark entwickelt. Seit Januar gerechnet habe das Segment nun ein Platzierungsvolumen von 286 Mrd. EUR bzw. knapp 500 emittierte Einzel-Bonds erreicht. Dies entspreche in etwa der Marktperformance der ersten neun Monate 2021. Nicht zuletzt der Rückgang der Volatilität bei den Refinanzierungskosten und die Tatsache, dass sich diese seit geraumer Zeit in einem engen Korridor seitwärts bewegen würden, dürfte die Planbarkeit der Unternehmen erhöht haben. ...

