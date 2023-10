Wien (www.fondscheck.de) - Die FNZ Group plant, ihr Tochterunternehmen Fondsdepot Bank im nächsten oder übernächsten Jahr in der FNZ Bank (vormals Ebase) aufgehen zu lassen, so die Experten von "FONDS professionell"."Wir arbeiten an der juristischen Verschmelzung der beiden Banken", habe FNZ-Deutschlandchef Sebastian Henrichs vergangene Woche auf einer Kundenveranstaltung des Unternehmens in Frankfurt am Main gesagt. "Das wird noch etwas Zeit in Anspruch nehmen. Wir sind aber zuversichtlich, dass wir hier im nächsten Jahr schon deutlich weiter sind." ...

