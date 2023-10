Bochum (ots) -Das Gesundheitsmagazin tag erscheint in einem neuen Look. Verschiedene Formate bereiten die Themen der Knappschaft-Bahn-See noch interessanter auf.Aktuell erhalten über eine Million Leserinnen und Leser das Gesundheitsmagazin "tag" der Deutschen Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See (KBS). Die aktuelle Ausgabe erscheint im neuen Design.Formate wie "gut durch den tag" oder "Alltagsheldin/Alltagsheld" rücken das Magazin näher an die Lebenswelt seiner Leserschaft. Ziel der Weiterentwicklung ist es, die Inhalte des Sozialversicherungsträgers sowie des Verbundsystems mit unter anderem der gesetzlichen Rentenversicherung, der Minijob-Zentrale sowie der gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung KNAPPSCHAFT für die Leserinnen und Lesern noch informativer und lesefreundlicher zu machen.Umgesetzt wurde der Relaunch von Axel Springer Corporate Solutions. Die Full-Service-Agentur für interne und externe Kommunikation, Content Marketing und Consulting der Axel Springer SE setzte sich Ende 2022 bei der Ausschreibung des Magazins durch und betreut es seit Anfang 2023.Das Magazin "tag" erscheint viermal jährlich - in einer Basis-Auflage von 1,1 Millionen Exemplaren sowie digital in einem eJournal. Auf 24 Seiten informiert es die Leserinnen und Leser umfassend zu den vielfältigen Themen der KBS. Den Schwerpunkt bilden die Leistungsangebote der Kranken- und Pflegeversicherung KNAPPSCHAFT sowie der Rentenversicherung und die Neuigkeiten aus der Minijob-Zentrale, der zentralen Einzugs- und Meldestelle für alle geringfügigen Beschäftigungen.Hier geht es zur aktuellen Ausgabe als ePaper: https://www.knappschaft.de/static/tag/2303/index.htmlKnappschaft-Bahn-See: Mit ihrem einzigartigen Verbund aus gesetzlicher Rentenversicherung, Renten-Zusatzversicherung, Kranken- und Pflegeversicherung mit einem eigenen medizinischen Netz sowie der Minijob-Zentrale nimmt die Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See (KBS (http://www.kbs.de)) in der Sozialversicherung einen besonderen Platz ein.Axel Springer Corporate Solutions (ASCS (https://as-corporate-solutions.de/)) ist die Content-Marketing-Agentur der Axel Springer SE. Bei ASCS entstehen Kommunikationslösungen für Unternehmen in der internen und externen Kommunikation wie u.a. Bosch, BASF, BAYER, KfW, die Lufthansa oder Volkswagen.Pressekontakt:Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-SeeDr. Christiane KrügerPressesprecherinTel. +49 234-30485200E-Mail: christiane.krueger@kbs.deOriginal-Content von: Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/76022/5616627