Während die meisten europäischen Bankaktien in diesem Jahr vom Hochzinsumfeld deutlich profitieren, dümpeln die Papiere der Deutschen Bank (WKN: 514000) vor sich hin. Wegen des aktuellen Privatkunden-Choas des Geldhauses macht die BaFin nun auch noch ihre jüngste Drohung wahr. Sind die Transformationserfolge der letzten Jahr nun auch in Gefahr? Deutsche Bank vorgestellt Die Deutsche Bank AG ist der größte Bankenkonzern in Deutschland und zählt auch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...