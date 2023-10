MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat Evonik auf "Add" mit einem Kursziel von 17,50 Euro belassen. Die Zahlen für das dritte Quartal dürften untermauern, dass der Chemiekonzern den Wendepunkt erreicht habe, schrieb Analyst Konstantin Wiechert in einer am Montag vorliegenden Studie. Wegen des zunehmend vorsichtigen Blicks auf 2024 habe er indes seine bereinigten operativen Ergebnisschätzungen (Ebitda) für 2024 und 2025 gesenkt./gl/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.10.2023 / 07:01 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



