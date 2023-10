Am Montagmorgen legen die Heizölpreise in Österreich und Deutschland um durchschnittlich 0,55 Cent pro Liter zu, während sie in der Schweiz um ca. 1,35 Cent fallen. Tendenziell dürften die Heizölpreise allerdings auch in der Schweiz wieder anziehen, da das Vorprodukt Gasöl die psychologisch wichtige 1.000 Dollar Marke bereits durchbrochen hat und sich weiter auf Aufwärtskurs befindet. Angetrieben ...

Den vollständigen Artikel lesen ...