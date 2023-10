Es ist ein Tool für das ganze Jahr, aber gerade jetzt ist sie besonders nützlich: Die DKM365-App bietet alle wichtigen Informationen rund um die DKM 2023 und steigert die Vorfreude auf das tatsächliche Messeerlebnis am 24. und 25.10.2023 in der Messe Dortmund. Zudem lässt sich mit ihr die Effizienz des Messebesuchs erheblich steigern.Über die App stehen den Nutzern die Funktionalitäten der digitalen Plattform DKM365 zur Verfügung. Die App in der Übersicht: Ausstellerverzeichnis und -profileAlle ...

Den vollständigen Artikel lesen ...