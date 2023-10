Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/4823/ Die Wiener Börse Pläusche sind ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm. Unter dem Motto "Market & Me" berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. In Folge S5/51 geht es um ein Startup-Vertical ohne Struktur-Gedöns und Obstkorb-Kultur und was das mit ETFs und meiner Stimme zu tun hat. Gratulation an Noah Leidinger. Gratulation auch an Florian Raspel zum 97 Der Wifi Wien Podcast, die Zahl 97 hat für mich hohe Bedeutung. News gibt es zu Strabag, CA Immo, Post, Ottakringer, voestalpine, SBO, Research zu VIG, ams Osram. - 97 Der Wifi Wien Podcast: https://open.spotify.com/show/19wr8qQZFWoQnSu8EEl79S - Playlist 30x30 Finanzwissen pur ...

Den vollständigen Artikel lesen ...