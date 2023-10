HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat die Einstufung für New Work nach einem Analystenwechsel auf "Hold" mit einem Kursziel von 98 Euro belassen. Alle Augen seien auf Xing gerichtet, schrieb der nun für die Aktie des Karrierenetzwerks zuständige Analyst Finn Kemper in einer am Montag vorliegenden Studie. Durch den Fokus auf den Markt in Deutschland, Österreich und der Schweiz (DACH-Region) unterscheide sich Xing deutlich vom globalen Social-Media-Ansatz von LinkedIn./ajx/gl



