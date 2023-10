Genau eine Woche ist es her, als der chinesische Solarmodulhersteller ein neues Jahrestief markierte. Von da an ist die Kursnotierung in eine Gegenbewegung gestartet und hat rund 16 Prozent zugelegt. Ob das die Wende ist, erfahren Anleger hier. Die allgemeine Kursentwicklung bei grünen Technologieaktien aus den Sektoren Wasserstoff und Solar bleibt weiterhin angespannt. Gegen diesen Trend konnte sich zuletzt JinkoSolar gut behaupten, da der Konzern mit positiven Nachrichten bei Anlegern punkten ...

