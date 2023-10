Am Montag gewinnen die Aktien von Vonovia erneut deutlich und können sich weiter nach oben absetzen. Doch was treibt die Aktien jetzt? Und geht jetzt die Erholung weiter? Im positiven Marktumfeld haben sich Immobilienwerte am Montag europaweit etwas weiter erholt. Dabei gehörten Vonovia-Aktien zu den Favoriten der Anleger. Die Papiere des Wohnimmobilienkonzerns kletterten an der Dax-Spitze um weitere gut 2 Prozent auf 23,31 Euro. Goldman Sachs bringt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...