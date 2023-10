Jüngste Krisen und ihre Folgen, aber auch der demografische Wandel führen in der Pflegeheimbranche aktuell zu einer schwierigen Lage. IMMAC erweist sich in dieser Situation als guter Krisenmanager.Die Hamburger IMMAC Holding gehört in Europa zu den führenden Healthcare-Immobilieninvestoren. Seit Gründung im Jahr 1997 hat sie mit 104 Fonds bereits etwa zwei Milliarden Euro in über 170 Betreiberimmobilien investiert. Dabei erwies sich vor allem ihre konservative, langfristig orientierte Ausrichtung als die richtige Entscheidung. So konnte die Gruppe alle bisher auftretenden Krisen meistern und für ihre Anleger bestmögliche Ergebnisse erzielen. Im Mai 2023 wurde sie durch die Hannoverschen Volksbank e. G. zu 80 Prozent übernommen und so zu einer Banktochter, was ihr noch mehr Stabilität verleiht. Unternehmensgründer Marcus H. Schiermann bleibt mit 20 Prozent beteiligt.

Den vollständigen Artikel lesen ...