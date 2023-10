Der September machte seinem Ruf als schlechter Börsenmonat auch in diesem Jahr alle Ehre. Vordergründig trieben Zinssorgen die Kurse reihenweise in die Tiefe. Der Oktober startet aus Anlegersicht ruhig an einem Sonntag und es gibt zarte Anzeichen dafür, dass die Märkte sich wieder von einer etwas freundlicheren Seite zeigen können. Damit einher geht auch die Hoffnung, dass besonders schwer getroffene Aktien sich umso drastischer erholen könnten.Spekulativ dürfte sich manch einer besonders im Bereich Wasserstoff neue Chancen ausrechnen. Nel ASA ...

Den vollständigen Artikel lesen ...