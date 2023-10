Wie berichtet, haben Mehrheitsaktionäre der Ottakringer Getränke AG die Beendigung der Zulassung der Stammaktien und der Vorzugsaktien zum Handel an der Wiener Börse verlangt. Nun wurde das Delisting-Angebot veröffentlicht. Der letzte Handelstag der Aktien ist Freitag der 29. Dezember 2023.Die voestalpine schließt die Produktion am Standort Fürstenfeld. Ein Teil der Produktion wird bis zum März 2024 aus Fürstenfeld an den Standort in Bruck/Mur verlagert. Die Abwanderung der europäischen Photovoltaik-Industrie nach China sowie zuletzt die in Folge des Russland-Ukraine Kriegs massiv gestiegenen Energiepreise in Österreich hätten zu übermäßigen Kostensteigerungen und negativen wirtschaftlichen Auswirkungen auf den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...