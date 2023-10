DJ Hella und Mahle verkaufen BHTC-Anteile an AUO

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Automobilzulieferer Mahle und Hella veräußern ihre jeweiligen 50 Prozent-Anteile am Joint Venture Behr-Hella Thermocontrol (BHTC) an das taiwanische Unternehmen AUO Corporation. Eine entsprechende Vereinbarung haben die Parteien unterzeichnet, wie die Unternehmen mitteilten. Der Gesamtkaufpreis beruht auf einem Unternehmenswert von 600 Millionen Euro. Hella rechnet mit einem Buchgewinn für die BHTC-Anteile von rund 100 Millionen Euro.

Die Transaktion steht derzeit noch unter dem Vorbehalt der behördlichen Freigaben. Der Abschluss soll bis Mitte 2024 erfolgen. AUO ist auf Produkte und Lösungen für Display-Panels spezialisiert. Initiiert wurden die Verkaufsgespräche vor dem Hintergrund einer Kontrollwechselklausel im Joint Venture Agreement, nachdem das Technologieunternehmen Faurecia die Mehrheitsanteile an Hella übernommen hat.

Hella will sich mit dem Verkauf auf die Kerngeschäftsfelder in den Bereichen Licht, Elektronik und Lifecycle Solutions konzentrieren. BHTC wurde vor fast 25 Jahren gegründet und ist ein Automobilzulieferer. Die Taiwaner hoffen auf Synergien und die Vernetzung der weltweiten Liefer- und Wertschöpfungsketten der Automobilindustrie. BHTC mit Sitz in Lippstadt ist ein führendes Unternehmen im Bereich Klimabedienung sowie Spezialist für Systemlösungen im Bereich HMI (Human-Machine-Interface). Derzeit beschäftigt BHTC rund 2.900 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weltweit und hat im Jahr 2022 einen Umsatz von 619 Millionen Euro erwirtschaftet.

