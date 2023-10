Bilfinger gehört zu den Profiteuren wenn es um Themen wie Energiewende, Instandhaltung, Erweiterung und Sanierung von Industrieanlagen geht. Die angeschlagene Industriestimmung spiegelt sich aber im Kurs der Bilfinger-Aktie wider, die bis dato gut 20 % vom Hoch bei 40 € verloren hat. Das ist unter Bewertungsaspekten nicht nachvollziehbar. Bilfinger sieht einen hohen Bedarf in Branchen wie Chemie, Petrochemie sowie Öl & Gas, um diese zukunftsfähig zu machen. Man sieht sich vor allem auf einem guten Weg, die Nummer 1 zur Steigerung von Effizienz und Nachhaltigkeit bei den Kunden zu werden. Man wächst insbesondere bei Trendthemen: Projekte im Zusammenhang mit der Energiewende, aktuell vor allem Anlagen für Kernkraft, Fernwärme und Wasserkraft, werden verstärkt umgesetzt.Entsprechend steigerte Bilfinger zum Halbjahr den Ordereingang um 11 % auf 2,47 Mrd. € und den Auftragsbestand um 10 % auf 3,48 Mrd. €. Intern feilt man an den noch dünnen Margen. Die operative Marge (EBITA) soll von derzeit 3,8 bis 4,1 % auf 6 bis 7 % in 2025 bis 2027 ausgeweitet werden.Dies ist ein Auszug aus unserer Publikation "Frankfurter Börsenbrief", Ausgabe 39/2023.Weitere Themen im aktuellen Brief u. a.:++ KI-Hype hält an - Datenbankanbieter im Fokus++ Öl-Hot-Stock - Rohstoffaktie mit KGV 1,7++ Tesla - Irres Kursziel++ Dell - Spekulation auf höhere PrognoseIhre Bernecker Redaktion / www.bernecker.infoBörsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unter www.bernecker.info im Abo oder im Einzelabruf!