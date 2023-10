NEW YORK (dpa-AFX) - Wenig verändert und mit negativem Unterton werden die US-Aktienmärkte zum Auftakt in das vierte Quartal erwartet. Für Belastung dürften zum Start in den Oktober vorerst auch weiterhin Zinsbefürchtungen sorgen. Dagegen herrscht an der Wall Street zunächst Erleichterung, dass im letzten Moment eine US-Haushaltssperre abgewendet wurde.

Rund eine Dreiviertelstunde vor Handelsbeginn am Montag taxierte der Broker IG den Dow Jones Industrial 0,2 Prozent tiefer bei 33 448 Punkten und den Nasdaq 100 weitgehend stabil bei 14 714 Punkten. Die Vorwoche hatte der Dow mit einem Minus von 1,3 Prozent abgeschlossen. Für den Monat September stand ein Minus von 3,5 Prozent zu Buche. Auch die Bilanz für das dritte Quartal war negativ.

Der US-Kongress hat am Samstagabend einen drohenden Stillstand der Regierung verhindert. Nur wenige Stunden vor Ablauf der Frist stimmte der Senat nach dem Repräsentantenhaus mit überparteilicher Mehrheit für den Gesetzesentwurf und wendete damit einen sogenannten Shutdown ab. Der Haushalt gewährt allerdings nur einen kurzen Aufschub bis Mitte November - der Streit um einen neuen Bundeshaushalt zwischen den Demokraten und den Republikanern ist damit nur verschoben.

Unter den Einzelwerten schnellten die Aktien von Oragenics vorbörslich um 7,8 Prozent nach oben. Das Unternehmen hatte die Übertragung von Vermögenswerten an Lantern Bioworks angekündigt. Oragenics darf dafür eine Million Lantern-Aktien erwerben und erhält zehn Prozent des Gewinns der übertragenen Aktiva in den kommenden zehn Jahren.

Für Syndax Pharmaceuticals ging es hingegen vorbörslich um 11 Prozent nach unten. Der Wirkstoffentwickler hatte die Veröffentlichung von Ergebnissen einer Studie zur Leukämie-Therapie Revumenib angekündigt.

Die Papiere einiger mit Kryptowährungen befasster Unternehmen profitierten davon, dass der Bitcoin auf den höchsten Stand seit rund sechs Wochen gestiegen ist. Titel von Riot Platforms stiegen vorbörslich um 7,4 Prozent und jene von Marathon Digital um 7,9 Prozent./edh/jha/

