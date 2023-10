Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Trader werden diese Woche mit Zinsentscheidungen von zwei Zentralbanken der Antipodenstaaten konfrontiert - der Reserve Bank of Australia (RBA) und der Reserve Bank of New Zealand, so die Experten von XTB.Die RBA werde die erste sein, die eine Zinsentscheidung bekannt gebe, die für Dienstag, 17:30 Uhr geplant sei. Ein kurzer Blick darauf, was der Markt diese Woche von den australischen Zentralbankern erwarte: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...