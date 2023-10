Genf (www.fondscheck.de) - Die Schweiz ist für ihre solide Finanzindustrie bekannt und als weltweit führendes Bankenland anerkannt, so Colin Vidal, Head of Business Development, FRS bei REYL.Ihre Stabilität, ihre gut entwickelte Infrastruktur und ihre anlegerfreundlichen Vorschriften hätten sie zu einem attraktiven Ziel für ausländische Vermögensverwalter gemacht, die hier ihre Fonds vertreiben würden. Da sich der Schweizer Bankensektor jedoch im Umbruch befinde, würden sich die Spielregeln ändern, und die Verwalter müssten sich möglicherweise an ein neues Paradigma anpassen. ...

