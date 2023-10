Am deutschen Aktienmarkt ist der Start in den Oktober misslungen. Nach positivem Beginn dank der Einigung im US-Haushaltsstreit ging der Rückenwind für den Dax am Montag im Verlauf verloren. Die Einigung ist nur vorläufig, das Thema also letztlich nicht vom Tisch. Damit sind Anleger weiterhin zurückhaltend mit neuen Investments.Zum Handelsschluss verlor der Dax 0,91 Prozent auf 15 247,21 Punkte. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen sank um 1,16 Prozent auf 25 773,43 Punkte. Es belasten weiter die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...