Shutdown abgewendet. Marktausblick für DAX, Nasdaq, Gold, Bitcoin & Aktien (Lucid, Intel, AMD

Der Wochenstart war gleichzeitig der Start in das neue Quartal. Statistisch betrachtet sind die schwächsten Börsenmonate des Jahres damit beendet und nun beginnt eine stärkere Zeit für Aktien. In der Vorwoche gab es daher im statistischen Rahmen noch einmal weitere Minuszeichen auf Indexebene, die sich in Summe jedoch als leicht beschreiben ließen.

Ist der Übergang zum neuen Quartal bereits im DAX am Morgen zu sehen? Erste Notierungen vollziehen sich im Bereich der Freitagsspanne. Positiv ist jedoch aus den US-Futures abzulesen, dass eine erste Lösung im Ringen um die Schuldenobergrenze der USA erreicht wurde. Wie nachhaltig dies für positive Stimmung in den USA sorgt, darf angezweifelt werden. Gelingt es dem DAX nicht, die 15.380 als Tiefpunkt vom Freitag zu verteidigen, könnte ein Rutsch in die Kurslücke zu Freitag und damit zurück in Richtung der Septembertiefs anstehen.

Neben der Würdigung des kurzfristigen Bildes vom DAX analysieren wir im Anschluss den Nasdaq und den Russell 2000. In beiden Indizes könnte eine Bodenbildung anstehen, da die Kurse zum Monatsausklang wieder Halt fanden. Dies ist im Goldpreis noch nicht zu sehen. Die Marke von 1.800 US-Dollar könnte das nächste Ziel sein. Etwas stärker notiert das Edelmetall Silber, aber auch hier gab es jüngst neue Verlaufstiefs.

Wir stellen die jeweilige Kursentwicklung im Tool des NanoTrader zusammen mit dem Volume Profile und anderen Indikatoren dar.

Im Aktienbereich werteten wir zunächst die Gewinner und Verlierer im Dow Jones und der Nasdaq auf Basis der Vorwochenkurse aus. Bei den Gewinnern waren nun wieder die großen Chipwerte zu finden. Eine AMD und auch eine Intel erholten sich nach den Kursverlusten der Woche zuvor deutlich und haben damit charttechnisch wichtige Bereiche gehalten. Kommt aus diesem Bereich ein weiterer Impuls oder ist hier ein Umschichten zwischen den Werten angesagt?

Immerhin verlor "Big Blue" IBM im gleichen Zeitraum an Boden, der in einem ähnlichen Segmente der Server und Big Data Center aktiv ist. Gegenbewegungen gab es auch bei Walgreens, die seit August einen CEO suchen aber noch keine Regelung oder Nachfolge präsentieren konnten.

Dies preist der Markt ggf. schon ein, ebenso wie bei Lucid Motors die schleppende Nachfrage nach den sehr hochpreisigen Elektrofahrzeugen. Besonders stark vor Sirius XM Holdings. Trieben nur Gerüchte über einen Merger den Kurs oder kann man hier mehr erwarten?

Nachdem wir bereits am Freitag den Wert im Fokus hatten, gibt es heute das Update dazu. Als Pendant zu den Aktienwerten galt unser Blick auch noch dem Bitcoin und nach dem offiziellen Teil der Berichterstattung der Aktie von Coinbase. Weitere Aktien des Bereichs und Themen wurden dann zusammen mit allen Teilnehmer:innen bei Zoom noch länger diskutiert.

Genau darüber sprechen Roland Jegen und Andreas Bernstein und geben einen Ausblick auf Unterstützungen und Widerstände bei diversen Indizes, Rohstoffen und Aktien, die aktuell im Fokus stehen. Daraus ergeben sich potenzielle Chancen für unser Trading.

