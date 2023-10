Sapio Jarvis vereint verschiedenartige Labordaten und verbindet sie mit wissenschaftlichem Kontext, um die Medikamentenpipelines zu beschleunigen, die integrierte moderne Analytik und künstliche Intelligenz verwenden

Sapio Sciences, die science-aware Laborinformatik-Plattform, gab heute die Veröffentlichung von Sapio Jarvis bekannt. Diese revolutionäre wissenschaftliche Datenwolke befähigt Wissenschaftler, die wertvollsten Ressourcen von Organisationen und klinische sowie Forschungs- und Entwicklungsdaten zu kapitalisieren. Jarvis manifestiert die allererste Triple-Play-Laborlösung von Sapio und bietet somit LIMS-, ELN- und Unternehmens-Wissenschaftsdatenmanagement-Fähigkeiten in einer einzigen No-Code-Plattform.

Die moderne Forschung und Entwicklung produziert beispiellose Mengen von Daten. Die FuE-Informatiksysteme, insbesondere Tools, wie etwa Elektronische Laborbücher (ELNs, Electronic Lab(oratory) Notebooks) und Labor-Informations-Management-Systeme (LIMS), haben in vielen Organisationen Schule gemacht. Wenn unterschiedliche Teams unterschiedliche Systeme auswählen, um ihre Wissenschaftler bedienen zu können, werden die Daten in isolierten Silos fragmentiert, deren Zugang sich für Wissenschaftler schwierig gestaltet, und die sich auf zugängliche, vollständig kompatible und wiederverwendbare (FAIR) Art und Weise nur äußerst schwierig vereinen lassen und in keinster Weise durch künstliche Intelligenz (KI) und maschinelles Lernen (ML) erfolgreich genutzt werden können.

"Die Laborautomatisierung, die Geschwindigkeit und Skalierung moderner Forschung und klinischer Arbeit und Fortschritte in der klinischen Datenwissenschaft und KI haben eine Möglichkeit geschaffen d.h. eine Fülle unternehmensweiter Labordaten, um die Medikamentenpipeline zu beschleunigen und In-silico-Analysen voranzutreiben. Es gestaltet sich inzwischen äußerst schwierig, sicherzustellen, dass alle Wissenschaftler den direkten Zugang zu allen relevanten Daten erhalten, wo auch immer im Unternehmen dies stattfinden soll", so Kevin Cramer, President und CEO von Sapio Sciences.

Bei Sapio Jarvis handelt es sich um eine wissenschaftliche Datenwolke, die Daten zusammenführt, indem sie die Ausgangsgeräte- und Systemdaten durch den notwendigen experimentellen Kontext über die Proben und Präparate nahtlos verbindet und harmonisiert. Die Low-Code-/No-Code-Plattform ist mühelos ausbaubar, um alle Daten zu erfassen, die in einer beliebigen Anwendung und an einem beliebigen Ort des Unternehmens gespeichert wurden. Vor allem ist Jarvis ist science-aware und umfasst einfach zu bedienende Tools zur Suche, Visualisierung und Analyse aller wissenschaftlichen Daten einer Organisation auf eine Art und Weise, die für die Wissenschaftler Sinn macht. Ein einfach zu navigierender Wissensgraph und konfigurierbare Dashboards befähigen die Wissenschaftler, komplexe Datenbestände zu untersuchen, um wissenschaftliche und geschäftliche Entscheidungen treffen zu können und fortgeschrittene KI/ML-Modelle voranzubringen.

"Jarvis automatisiert die Verarbeitung der Daten wissenschaftlicher Geräte und synchronisiert die Daten in den von Wissenschaftlern genutzten Anwendungen", so Kevin Cramer. "Vor allem bietet diese Datenwolke einen einzigen Knotenpunkt für alle Arbeiten, die Wissenschaftler verrichten müssen und somit eine zentrale Anlaufstelle zur Durchsuchung, Visualisierung und Analyse von Daten sowie für den Zugang zu Daten mit wissenschaftlichem Kontext."

Jarvis ist in der Lage, die Daten von über 200 Geräten und führenden ELN- und LIMS-Marken zu sammeln und zu vereinen. Darüber hinaus bietet es eine einmalige nahtlose wissenschaftliche, datentechnische Erfahrung in allen Bereichen. Während Jarvis Bestandteil des "Triple-Play"-Angebots von Sapio ist, das LIMS, ELN und Scientific Data Cloud bietet, lässt es sich auch lizenzieren und als eigenständiges Produkt nutzen.

