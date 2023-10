UL Solutions Inc. ("Emittent") gab heute bekannt, dass er bei der Securities and Exchange Commission ("SEC") den Entwurf einer Registrierungserklärung auf Form S-1 vertraulich eingereicht hat, die sich auf ein geplantes Sekundärangebot von Stammaktien der Klasse A des Emittenten durch UL Standards Engagement bezieht. UL Standards Engagement, eine nicht gewinnorientierte Organisation, ist derzeit alleiniger Aktionär des Emittenten. Die Emittentin erwartet keine Erlöse aus dem geplanten Angebot.

Das geplante Angebot würde den Börsengang des Emittent darstellen. Die Gesamtzahl der emittierten Aktien und die Preisspanne für den geplanten Börsengang sind noch offen. Der geplante Börsengang unterliegt Markt- und anderen Bedingungen, einschließlich der Genehmigung der Registrierungserklärung durch die SEC.

Diese Pressemitteilung stellt kein Angebot zum Verkauf oder Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar. Jegliche Angebote, Aufforderungen zum Kauf oder Verkäufe von Wertpapieren erfolgen in Übereinstimmung mit den Registrierungsanforderungen des Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung ("Securities Act"). Diese Mitteilung wird in Übereinstimmung mit Rule 135 des Securities Act veröffentlicht.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230929534637/de/

Contacts:

Medienkontakt:

Kathy Fieweger

Senior Vice President Communications

Kathy.fieweger@ul.com

312-852-5156