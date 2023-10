The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 02.10.2023

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 02.10.2023



ISIN Name

US0843101017 PHENOMEX INC. DL-,00005

CA87320M1014 TAAT GLOBAL ALTERNATIVES

GB00BJMD6M39 DWF GROUP PLC LS-,01

NL0000303709 AEGON NV (DEMAT.) EO-12

US2787001096 EBET INC. O.N.

US4500472042 IRSA INV. Y REPR. ADR 10

US87166B1026 SYNEOS HEALTH A DL-,01

US88337K3023 THE9 LTD.ADR/30 DL-,01