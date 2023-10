Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Semperit -2,58% auf 16,62, davor 4 Tage im Plus (6,23% Zuwachs von 16,06 auf 17,06), EuroTeleSites AG +1,45% auf 4,2, davor 4 Tage im Minus (-24,73% Verlust von 5,5 auf 4,14), ATX -1,27% auf 3128,03, davor 3 Tage im Plus (1,66% Zuwachs von 3116,46 auf 3168,13), ATX Prime -1,08% auf 1579,44, davor 3 Tage im Plus (1,47% Zuwachs von 1573,45 auf 1596,65), ATX TR -1,27% auf 6917,32, davor 3 Tage im Plus (1,66% Zuwachs von 6891,75 auf 7006,02), Wienerberger -1,41% auf 23,7, davor 3 Tage im Plus (1,95% Zuwachs von 23,58 auf 24,04), Bawag -0,69% auf 43,16, davor 3 Tage im Plus (2,45% Zuwachs von 42,42 auf 43,46), RBI -2,53% auf 13,46, davor 3 Tage im Plus (8,06% Zuwachs von 12,78 auf 13,81). ATX TR Folgende Veränderungen im ytd-Ranking: DO&CO (1 Platz ...

Den vollständigen Artikel lesen ...