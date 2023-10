Earnix, der globale Anbieter von intelligenten SaaS-Lösungen für Versicherer und Banken, wurde in die PropertyCasualty360's Insurance Luminaries Class of 2023 in der Kategorie Technology Innovation aufgenommen.

Mit dieser Auszeichnung werden Innovationen in der Schaden- und Unfallversicherungsbranche gewürdigt. Das Programm stellt die besten Fachleute, Teams, Organisationen, Programme, Praktiken und Produkte in der Branche vor, die sich um die Modernisierung und Humanisierung des Geschäfts bemühen. Die Preisträger des Jahres 2023 wurden von einem Gremium aus Branchenexperten auf der Grundlage dessen ausgewählt, wie gut sie ihre Ziele in Bezug auf die Nominierungskategorie dargelegt und erreicht haben, wie einflussreich ihre Arbeit war, wie sehr sich der Nominierte für die Modernisierung und Humanisierung des Sachversicherungsgeschäfts eingesetzt hat und wie sehr er sich für hohe ethische Standards, Service und Exzellenz eingesetzt hat.

"Die heutigen Top-Versicherungsunternehmen erkennen die Geschichte und den Zweck der Branche an und verkörpern gleichzeitig zeitgemäße Prozesse und Dienstleistungen", sagt NU Property Casualty Executive Editor Elana Ashanti Jefferson. "Meine Kollegen und ich sind begeistert, dass wir im Rahmen des jährlichen NU PropertyCasualty360 Luminaries Anerkennungsprogramms richtungsweisende Versicherungsorganisationen, Programme, Praktiken, Teams und Einzelpersonen auszeichnen können."

"Wir fühlen uns geehrt, für die Innovation und den Einfluss von Earnix auf die Branche anerkannt zu werden", sagte Robin Gilthorpe, CEO von Earnix. "Carrier suchen weiterhin nach Technologien, die gesunde Quoten und Rentabilität gewährleisten. Seit über 20 Jahren bietet Earnix Lösungen an, die die Bedürfnisse von Kunden und Versicherern überbrücken."

Über Earnix

Earnix ist der führende Anbieter von geschäftskritischen, modularen, cloudbasierten intelligenten Lösungen in den Bereichen Preisgestaltung, Rating, Underwriting, Produktpersonalisierung und Telematik. Diese vollständig integrierten Lösungen bieten einen ultraschnellen ROI und wurden entwickelt, um die Art und Weise, wie globale Versicherer und Banken geführt werden, zu verändern, indem sie Werte in allen Bereichen des Unternehmens freisetzen. Mit Kunden in über 35 Ländern auf sechs Kontinenten und Niederlassungen in Nord- und Südamerika, Europa, dem asiatisch-pazifischen Raum und Israel bietet das Unternehmen seit 2001 Innovationen für Versicherer und Banken.

