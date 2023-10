RevBits gibt bekannt, dass das Unternehmen seine ohnehin schon robuste Umgebung für Richtlinien zum Schutz von USB-Geräten in seiner Lösung "Endpoint Security EDR" weiter verbessert hat, die nun ein zusätzliches Feld zum Definieren von Geräte-Seriennummern enthält.

RevBits Endpoint Security EDR ist eine Endpunkt-Sicherheitslösung der nächsten Generation, die mit ihrer dreistufigen Analyse-Engine und dem tiefgreifendsten EDR-Modul auf dem Markt einen lückenlosen Schutz vor Malware bietet. Das EDR-Modul dieser Lösung enthält umfassende Forensik-Funktionen sowie Funktionen zur Endpunkt-Risikominderung und basiert auf einer in den USA patentierten Technologie zum Schutz des Kernels durch seine Anti-Rootkit-Funktion.

Zusätzlich zu seiner Stärke bei der Erkennung und Blockierung von Malware beseitigt RevBits EPS EDR die Bedrohungslage durch böswillige Handlungen, die über USB-Geräte übertragen werden.

In dem Artikel "USB drive malware attacks spiking again in first half of 2023", veröffentlicht auf Bleeping Computer im Juli 2023, stellt Bill Toulas fest:

Im ersten Halbjahr 2023 hat sich die Zahl der über USB-Laufwerke verbreiteten Schadprogramme verdreifacht.

Einzigartige Vorteile sorgen dafür, dass sie auch im Jahr 2023 noch relevant sind und im Trend liegen, wie das IT-Sicherheitsunternehmen Mandiant berichtet.

Vorteile sind unter anderem die Umgehung von Sicherheitsmechanismen, Stealth-Techniken, der Erstzugang zu Unternehmensnetzwerken und die Fähigkeit, Air-Gapped-Systeme zu infizieren.

"RevBits ist sich der Ernsthaftigkeit der Bedrohung sehr wohl bewusst, die von USB-Geräten ausgeht", sagte RevBits-CTO Mucetba Celik. "USB-basierte externe Geräte können Schadsoftware durch einen ahnungslosen Mitarbeiter, aber auch durch einen böswilligen Insider verbreiten, der seinem Unternehmen schaden will. Wir sind ständig auf der Suche nach den sinnvollsten Möglichkeiten zur Verbesserung unserer Lösungen, und die haben wir mit unserem EPS-Produkt in Bezug auf unsere USB-Steuerungsfunktionen gefunden. Wir geben dem Administrator jetzt die Möglichkeit, seine USB-Nutzungsumgebung abzuschotten und so das Unternehmen zu schützen."

RevBits Endpoint Security EDR ermöglicht es den Administratoren, genau zu definieren, was bei der Verwendung von USB-Geräten erlaubt und was nicht.

Innerhalb der Umgebung zur Festlegung von USB-Richtlinien von RevBits Endpoint Security EDR lassen sich Richtlinien für die folgenden fünf wichtigen Parameter festlegen:

USB-Gerätetyp Seriennummer (SID) des USB-Geräts Herstelleridentifikation (VID) des USB-Geräts Produktidentifikation (PID) des USB-Geräts Aktivieren oder Deaktivieren von USB-Ports auf bestimmten Arbeitsplätzen oder Arbeitsplatzgruppen zur Überwachung der USB-Nutzung

Über RevBits

wurde 2018 gegründet und ist ein auf umfassende Cybersicherheit spezialisiertes Unternehmen, das seinen Kunden einen hervorragenden Schutz und Service bietet. RevBits schützt Unternehmen vor den raffiniertesten Cyber-Bedrohungen, indem es eine Reihe fortschrittlicher Sicherheitsfunktionen bietet, die über eine einheitliche Sicherheitsplattform verwaltet werden können. RevBits hat seinen Hauptsitz in Mineola (New York) und unterhält Niederlassungen in Princeton, (New Jersey), Boston (Massachusetts), London (England) und Antwerpen (Belgien). Weitere Informationen zu RevBits finden Sie auf RevBits.

RevBits liefert eine vollständige Lösungssuite: RevBits Endpoint Security, RevBits Email Security, RevBits Privileged Access Management, RevBits Zero Trust Network und RevBits Deception Technology. Kunden, die mehr als eine RevBits-Lösung verwenden, verwalten ihre Lösungen über die RevBits Cyber Intelligence Platform eine zentrale Umgebung, die Bedrohungen erfasst, korreliert und meldet und zugleich Informationen für eine schnelle administrative Reaktion bereitstellt. RevBits Cyber Intelligence Platform kann mit allen gängigen SIEMs integriert werden.

