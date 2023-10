Im schwierigen Zeiten mit hoher Unsicherheit fallen Aktien und steigt Gold - soweit die Theorie. Aktuell scheint diese Mechanismus nicht mehr zu greifen. Der Goldpreis steht an den Finanzmärkten weiter unter Druck. Zu Wochenbeginn sank der Preis für eine Feinunze (etwa 31,1 Gramm) bis auf 1831 US-Dollar. Gold nähert sich weiter der 1.800-Dollar-Marke an und notiert damit auf den tiefste Stand seit März, also seit gut einem halben Jahr. Auch der Silberpreis gab am Montag weiter nach und markierte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...