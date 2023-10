Deutsche Telekom: Jahresendrallye in Magenta?

Aktienrückkaufprogramm bei US-Tochter T-Mobile US könnte Deutsche Telekom (DTE) beflügeln!

Symbol: DTE ISIN: DE0005557508

Rückblick: Die Telekom-Aktie verlor im vergangen Halbjahr rund 11 Prozent ihres Kurswertes. Zumindest ist das Wertpapier auf die Oberseite der gleitenden Durchschnitte zurückgekehrt und hat mit einem höheren Pivot-Hoch den Abwärtstrend gebrochen. Der Pullback der letzten Tage hat das Wertpapier nochmals unter die beiden EMAs geführt, jedoch war der Abverkauf weniger stark als am Gesamtmarkt. Bei einem einsetzenden Jahresendrallye beim Deutschen Aktienindex wären die Bullen bei dem Day-Schwergewicht jedoch sehr wahrscheinlich gleich wieder an Bord.

Chart vom 02.10.2023 - Basis täglich, 6 Monate - Kurs: 19.948 EUR

Meinung: T-Mobile US ist seit Jahren einer der Wachstumsmotoren der Deutschen Telekom. Die Bonner profitieren unter anderem vom Aktienrückkaufprogramm der US-Tochter. Sobald die Anzahl der Aktien reduziert wird, fließen der Muttergesellschaft Gelder zu. Zudem besteht die Möglichkeit, eigene Anteile an T-Mobile US zu verkaufen, ohne die Position als Mehrheitseigner zu gefährden.

Setup

Mögliches Setup: Für unser Long Setup setzen wir das Kaufsignal über die letzte Tageskerze und den Stopp Loss unter die Unterstützungslinie, die wir unter dem Tief vom Freitag finden. Als Kursziel dient das Pivot-Hoch vom 15. September. Die Zahlen zum dritten Quartal kommen am 9. November, so dass sie uns nicht stören. Börsentäglich gibt es coole Setups im Alphatrader-Chat von ratgeberGELD.at.

Aussicht: BULLISCH

Autor: Thomas Canali besitzt keine Positionen in DTE.

Veröffentlichungsdatum: 02.10.2023

