Die weltgrößte Premium-Rum-Destillerie setzt mit einer neuen KWK-Anlage einen weiteren Meilenstein hinsichtlich der ultimativen Net-Zero-Ziele des Unternehmens

Bacardi, das größte internationale Spirituosenunternehmen in Privatbesitz, feiert heute die Eröffnung seiner neuen Kraft-Wärme-Kopplungsanlage (KWK) in Puerto Rico, die die Treibhausgasemissionen der Kultmarke BACARDÍ Rum um die Hälfte reduzieren wird. Anlässlich der Eröffnung der weltweit größten Premium-Rum-Destillerie in Cataño, Puerto Rico, von Bacardi wurde ein Band durchschnitten.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20231002724197/de/

Edwin Zayas, VP of Operations Bacardi Corporation (center left), with Puerto Rico Governor Pedro Pierluisi (center right) at the ribbon cutting ceremony for a new CHP system at the Bacardi rum distillery in Puerto Rico. (Photo: Business Wire)

Die neue KWK-Anlage ersetzt schweres Heizöl durch Propangas, sodass der Standort mit noch saubererer Energie versorgt wird. Die Anlage wird 100 der verbrauchten Energie auf dem Gelände erzeugen, das die Brennerei, Büros und das Besucherzentrum Casa BACARDÍ eines der meistbesuchten Reiseziele auf der Insel umfasst.

Für das Familienunternehmen ist die 50-prozentige Verringerung der Treibhausgasemissionen von BACARDÍ Rum ein wichtiger Schritt zur weltweiten Emissionssenkung. Neben BACARDÍ Rum umfasst das Portfolio der Premiummarken von Bacardi überdies den Tequila PATRÓN, den Wodka GREY GOOSE, BOMBAY SAPPHIRE, den Blended Scotch Whisky DEWAR'S und viele andere. Bacardi hat sich unternehmensweit zu einer Senkung seiner globalen Treibhausgasemissionen um 50 bis 2025 verpflichtet.

"Wir bei Bacardi haben uns zu einer Senkung unserer Treibhausgasemissionen verpflichtet, indem wir an den Herstellungsorten unserer beliebten Marken unseren Energieverbrauch reduzieren und auf die nachhaltigste Energieart umsteigen. Wir ergründen ständig Möglichkeiten, wie wir weitere positive Schritte auf dem Weg zu unserem ultimativen Ziel einer Netto-Null an allen unseren Standorten unternehmen können", sagte Edwin Zayas, Vice President of Operations der Bacardi Corporation in Puerto Rico. "Wir sind stolz auf unsere in Puerto Rico und auf der ganzen Welt geleistete Arbeit, um grüner und sauberer mit Blick auf unsere Energie zu sein."

Die Rum-Destillerie BACARDÍ setzt mit ihrer kontinuierlichen Pionierarbeit neue Umweltpraktiken um, darunter:

Die Erzeugung von Biogas durch Reinigung des Abwassers, mit dem dann die Destillerie betrieben und Strom erzeugt wird über 60 der Energie der Destillerie wird auf diese Weise erzeugt;

Ein neues Aufbereitungssystem, das dazu beiträgt, das Biogas zu reinigen die Umweltauswirkungen zu verringern;

Rückgewinnung von 95 der während des Destillationsprozesses erzeugten Wärme, um den Energiebedarf zu senken;

Entwicklung eines neuen Projekts zur Abscheidung von CO2 aus dem Gärungsprozess, um es an die Branche der kohlensäurehaltigen Getränke auf der Insel zu liefern;

Bepflanzung und Pflege von Bestäubergärten zur Unterstützung der einheimischen Tierwelt in Puerto Rico. In Anerkennung seines Engagements für den Umweltschutz hat Bacardi vom Wildlife Habitat Council eine Naturschutzzertifizierung erhalten und wurde jüngst zum dritten Mal für seine Maßnahmen erneut zertifiziert. Es bleibt die einzige Initiative auf der Insel mit einer Zertifizierung des WHC.

Anlässlich seines 161-jährigen Bestehens wird Bacardi dieses Jahr 161 Kokospalmen in Puerto Rico pflanzen. Die Bäume werden zu Wiederherstellung und Schutz eines Strandes in der Nähe der BACARDÍ-Rum-Destillerie beitragen, ein Gebiet, das in den letzten Jahren erhebliche Hurrikanschäden erlitten hat.

Die Bacardi Corporation, Teil von Bacardi Limited, wurde 1936 in Puerto Rico gegründet und stellt seither den "meistausgezeichneten" Rum der Welt her. Die derzeitige, 1958 auf einem 127 Hektar großen Gelände in der Stadt Cataño gebaute Destillerie, ist die größte Brennerei für Premium-Rum weltweit und als "Kathedrale des Rums" bekannt.

"Als Familienunternehmen haben wir eine große Verantwortung, das Erbe für kommende Generationen zu schützen", ergänzte Magaly Feliciano, Global Sustainability Director. "Unsere heute geleistete Arbeit wird dazu beitragen, eine nachhaltigere Zukunft für unsere Menschen und unseren Planeten zu schaffen."

Im Rahmen des Programms Good Spirited für unternehmerische Verantwortung und im Einklang mit den Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen hat sich Bacardi eine Reihe von Zielen gesetzt, die bis 2025 erreicht werden sollen. Diese globalen Ziele, die zusätzlich zu der Verpflichtung des Unternehmens, bis 2030 zu 100 plastikfrei zu sein, gelten, umfassen:

Die Treibhausgasemissionen um 50 an den Produktionsstandorten von Bacardi senken;

Den Wasserverbrauch um 25 an den Produktionsstätten von Bacardi senken;

100 der wichtigsten Rohstoffe und Verpackungen nachhaltig gewinnen;

100% der Produktverpackungen sollen recycelbar sein;

Die Produktverpackungen sollen zu 40 aus recyceltem Material bestehen;

Null Deponie-Abfall an allen Produktionsstandorten von Bacardi.

Weitere Informationen über das Engagement des Unternehmens für die ökologische Nachhaltigkeit finden Sie unter: https://www.bacardilimited.com/esg/

Über Bacardi Limited

Bacardi Limited, das weltweit größte Spirituosenunternehmen in privatem Besitz, produziert und vertreibt international bekannte Spirituosen und Weine. Das Markenportfolio von Bacardi Limited umfasst mehr als 200 Marken und Namen, darunter BACARDÍ® (Rum), GREY GOOSE® (Wodka), PATRÓN® (Tequila), DEWAR'S® (Blended Scotch Whisky), BOMBAY SAPPHIRE® (Gin), MARTINI® (Wermut und Schaumweine), CAZADORES® (100-prozentig reiner Tequila aus blauen Agaven) sowie weitere führende und neue Marken wie WILLIAM LAWSON'S® (Scotch Whisky), ST-GERMAIN® (Holunderblütenlikör), und ERISTOFF® (Wodka). Das vor mehr als 161 Jahren in Santiago de Cuba gegründete Familienunternehmen Bacardi Limited beschäftigt derzeit rund 9.000 Mitarbeiter, betreibt Produktionsstätten in 10 Ländern und verkauft seine Marken auf mehr als 160 Märkten. Bacardi Limited bezieht sich auf die Firmengruppe Bacardi, zu der auch Bacardi International Limited gehört. Besuchen Sie www.bacardilimited.com oder folgen Sie uns auf LinkedIn oder Instagram.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20231002724197/de/

Contacts:

Medienanfragen:

Jessica Merz, VP Global Corporate Communications, Bacardi, jmerz@bacardi.com