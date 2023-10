Gold: Achtung bei 1800 Dollar!

Anzeige / Werbung Der Optionsmarkt gibt uns eine gute Orientierung für den Goldpreis Der Optionsmarkt hatte uns die 1900er-Marke als eminent wichtigen Kipp-Punkt angezeigt, bei dessen Unterschreiten kurzfristig Druck aufkommen sollte. Das ist zum Leidwesen der Gold-Bullen auch genauso passiert. Nun ist der Fokus auf die 1800er-Marke im Dezember-Kontrakt zu richten, da hier ein sehr hohes Put- und auch Call- Open Interest liegt. Diese Marke fungiert damit als massive Unterstützung. Mutige Trader können hier ein Limit setzen, sollten jedoch einkalkulieren, dass der Preis im Rahmen eines Panik-Sell-Offs durchaus vorübergehend unter die 1800er-Marke abstürzen kann (sich dann aber wahrscheinlich wieder fängt). Sollte es auch bei 1800 Dollar zu einem nachhaltigen Durchbruch kommen, so sind 1700 Dollar der nächste Halt. Mit dem roten "Strich" habe ich das 1800-Dollar OI markiert... Kein Trading-Video mehr verpassen! Jetzt Kanal abonnieren: https://www.youtube.com/realmoneytrader Hinweis: Hier finden Sie saisonale Charts aus unserem Research, die auf Gleichförmigkeit beruhen und nicht durch die übliche, kumulierte Darstellung verzerrt sind: https://www.realmoneytrader.com/saisonale-charts/ Enthaltene Werte: XD0002747026

