Sanofi und Janssen arbeiten bei Escherichia-coli-Impfstoff zusammen

Von Adria Calatayud

FRANKFURT (Dow Jones)--Sanofi und die Johnson & Johnson-Sparte Janssen Pharmaceuticals haben eine Entwicklungs- und Vermarktungsvereinbarung für einen Impfstoffkandidaten gegen extraintestinale pathogene Escherichia coli geschlossen. Wie das französische Pharmaunternehmen am Dienstag mitteilte, wird es an den Impfstoffentwickler Janssen eine Vorauszahlung von 175 Millionen US-Dollar leisten, gefolgt von Meilensteinzahlungen für Entwicklung und Vermarktung. Beide Parteien werden die laufenden und zukünftigen Forschungs- und Entwicklungskosten mitfinanzieren. Sanofi und Janssen wollen sich die Gewinne teilen, die mit dem Impfstoff in den USA, Frankreich, Deutschland, Italien, Spanien und Großbritannien erzielt werden, während Janssen gestaffelte Lizenzgebühren und Umsatzmeilensteine im Rest der Welt erhalten soll.

Der Impfstoff befinde sich derzeit in einer klinischen Spätstudie, die 2021 von Janssen begonnen wurde und in die weiterhin Patienten aufgenommen werden, erklärte Sanofi. Extraintestinale pathogene E. coli ist eine der Hauptursachen für antimikrobielle Resistenzen.

October 03, 2023 02:17 ET (06:17 GMT)

