MONTREAL, QUEBEC, KANADA / ACCESSWIRE / 2. Oktober 2023 / St-Georges Eco-Mining Corp. (CSE: SX) (OTCQB: SXOOF) (FWB: 85G1) bestätigt, dass kein relevanter nachteilhafter Sachverhalt unveröffentlicht geblieben ist, der den Rückgang des Aktienkurses des Unternehmens in den letzten Wochen erklären würde.

Das Unternehmen konzentriert sich derzeit darauf, die Produktion bei seinen Batterie-Recycling-Anlagen aufzunehmen und überprüft aktiv, seine weiteren wesentlichen Vermögenswerte zu monetarisieren. Im Rahmen der fortlaufenden Analyse seines Geschäftsmodells wertet das Unternehmen weiterhin verschiedene Szenarien aus, darunter Optionen, Farm-in, Verkauf oder Spin-off von nicht zum Kerngeschäft gehörenden Vermögenswerten.

"(…) Viele der Eisen, die derzeit im Feuer sind, realisieren sich gerade (…) während die meisten Ressourcen, die dem Unternehmen zur Verfügung stehen, momentan zur Unterstützung unserer Batterie-Recycling-Anlagen, EVSX, (…) eingesetzt werden (…) wir sind ebenfalls auf direktem Weg, die NI 43-101-Berichte für die Projekte für kritische Mineralien Julie und Manicouagan sowie das Goldprojekt Thor zu liefern (…) wir schreiten auf die Monetarisierung der im letzten Jahr gemachten metallurgischen Entdeckungen zu, in Zusammenarbeit mit Anlagenherstellern und Spodumenproduzenten (…) wir arbeiten aktiv an Förderanträgen, die die Demonstration unserer Lithiumnitrat- und Lithiumhydroxid-Produktionstechnologie unterstützen werden (…) parallel dazu wird ebenfalls eine alternative Finanzierung für H2SX und die Reduzierung unserer Beteiligung an ZeU bearbeitet (…) wir werden bald eine Beschleunigung unserer Aktivitäten und die Erfüllung verschiedener Meilensteine erleben, was zeigen wird, dass sich unsere Strategie bezahlt macht (…)"erklärte Herb Duerr, President & CEO von St-Georges Eco-Mining Corp.

FÜR DAS BOARD OF DIRECTORS

"Herb Duerr"

HERB DUERR

President & CEO

Über St-Georges Eco-Mining Corp.

St-Georges entwickelt neue Technologien, um einige der häufigsten Umweltprobleme im Bergbausektor zu lösen, darunter die Maximierung der Metallrückgewinnung und das Recycling von Batterien im Kreislauf. Das Unternehmen exploriert auf den Projekten Manicouagan und Julie an der Nordküste von Quebec nach Nickel und PGEs und hat mehrere Explorationsprojekte in Island, darunter das Goldprojekt Thor. Die Aktien von St-Georges mit Hauptsitz in Montreal sind an der CSE unter dem Kürzel SX notiert und werden an der Frankfurter Börse unter dem Kürzel 85G1 sowie am OTCQB Venture Market für US-amerikanische und internationale im Frühstadium oder in der Entwicklung befindliche Unternehmen unter dem Symbol SXOOF gehandelt. Die Unternehmen sind in ihrer Berichterstattung auf dem neuesten Stand und unterziehen sich einem jährlichen Überprüfungs- und Managementzertifizierungsprozess. Investoren finden Echtzeit-Kurse und Marktinformationen zum Unternehmen auf http://www.otcmarkets.com.

Besuchen Sie die Webseite von St-Georges unter www.stgeorgesecomining.com

Für alle anderen Anfragen: public@stgeorgesecomining.com

Die Canadian Securities Exchange (CSE) hat die Pressemeldung nicht geprüft und übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit ihres Inhalts.

QUELLE: St-Georges Eco-Mining Corp.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=72141Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=72141&tr=1



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA85235Q1000Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.