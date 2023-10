Die Aktie des Finanzdienstleisters JDC Group (WKN: A0B9N3) bewegt sich seit Jahresanfang mit wenigen Ausreißern nach oben in einem Korridor von 17 bis 18,50 €. Während der Corona-Pandemie hatte sich der Kurs verfünffacht und lag in der Spitze bei 25 €. Bieten die aktuellen Notierungen wieder gute Einstiegskurse? JDC Group vorgestellt Die in Wiesbaden ansässige JDC Group AG ist ein deutscher Finanzdienstleister, der über seine digitale Plattform Finanzpartnern ...

