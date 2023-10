Nach den Erholungssignalen zum Ende der vergangenen Woche ist der DAX (WKN: 846900) zum Oktober-Auftakt wieder unter Druck geraten. Trotz anfänglicher Gewinne rutschte das größte deutsche Börsenbarometer im Verlauf des Tages wieder deutlich ins Minus und ging am Montag -0,91% tiefer mit 15.247 Punkten aus dem Handel. Von den US-Standardwerten kam derweil keine Unterstützung. Am Morgen schien es zunächst so, als ob die deutschen Standardwerte an die ...

