Astrazeneca legt Nexium- und Prilosec-Klagen gegen Millionenzahlung bei

Von Michael Susin

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Pharmakonzern Astrazeneca legt US-Produkthaftungsklagen im Zusammenhang mit Nexium und Prilosec durch eine Zahlung von 425 Millionen US-Dollar außergerichtlich bei. Die Rechtsstreitigkeiten seien unter vertraulichen Bedingungen beigelegt worden, erklärte Astrazeneca. Die Klagen waren vor dem Multidistrict Litigation District Court of New Jersey sowie vor dem Delaware Superior Court und dem New Jersey Superior Court anhängig. Laut Astrazeneca ist noch ein einziger Fall beim U.S. District Court for the Middle District of Louisiana anhängig und die Verhandlung ist für den 15. April 2024 angesetzt. Nexium und Prilosec werden zur Behandlung säurebedingter Symptome eingesetzt.

October 03, 2023 02:42 ET (06:42 GMT)

