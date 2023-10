Unterföhring (ots) -Die Ministerin, die keiner kennt? In einer ZOL-Straßenumfrage unter 20 Passanten erkennt niemand die amtierende Bundesumweltministerin Steffi Lemke (Die Grünen), die seit 30 Jahren Politik macht und seit zwei Jahren das Umweltministerium leitet. Linda Zervakis trifft die Bundesumweltministerin in "Zervakis & Opdenhövel. Live." am Mittwoch, 4. Oktober, um 21:25 Uhr auf ProSieben.Das sagt Bundesumweltministerin Steffi Lemke bei ZOL... über das Ergebnis der Straßenumfrage:"Ganz ehrlich, ich kenne natürlich meine Bekanntheitswerte. Da guckt man als Ministerin schon hin und ich bin ja nie in die Politik gegangen, um Karriere zu machen - und bin jetzt auch vom Naturell niemand, der sich in den Vordergrund spielt."... über die Erwartungen an die Klimapolitik:"Die Probleme sind bewusst, deshalb hat die Bundesregierung ja den Schalter umgelegt und investiert in die erneuerbaren Energien auf eine Art und Weise, wie es das vorher nicht gegeben hat. Und dass die Ängste und Sorgen da sind, das ist eine Parallelität, die wir im Moment aushalten müssen. Und deshalb bin ich nicht froh über die Proteste, aber ich sage, wir brachen aus der Zivilgesellschaft das klare Signal, dass Politik handeln muss."... über Klimaproteste:"Nicht alle konkreten Proteste, die in den letzten Monaten stattgefunden haben, waren aus meiner Sicht richtig. Ob sie legitim waren, entscheiden Gerichte. Mir ist wichtig, dass wir Verständnis dafür haben müssen, wenn junge Menschen sagen 'Die Erde brennt, die Politik muss stärker handeln'. Ich habe in meinem Leben selber viel demonstriert. Auch ich habe auf der Straße gesessen - aber wir haben diese Maßnahmen nicht gegen die Bevölkerung im Alltag gerichtet."... über den Stand in der Klimapolitik:"Wenn ich im Land unterwegs bin, nehme ich wahr, dass sich wahnsinnig viele Menschen längst auf den Weg gemacht haben. Viele Menschen installieren gerade eine Photovoltaikanlage oder fahren mehr Fahrrad als früher. Ich gucke eher darauf, dass ganz viel in Bewegung gekommen ist in den letzten Jahren und was wir davon noch mehr unterstützen können."Außerdem am Mittwoch bei "Zervakis & Opdenhövel. Live.": Gewalt im Amateurfußball. Wer schützt ehrenamtliche Schiedsrichter? Dazu sprechen Linda Zervakis und Matthias Opdenhövel live im Studio mit DFB-Schiedsrichter Patrick Ittrich und Dr. Thaya Vester, Mitglied der Kommission "Fairness und Toleranz - gegen Gewalt"."Zervakis & Opdenhövel. Live." am Mittwoch, 4. Oktober 2023, um 21:25 Uhr, live auf ProSieben und auf JoynPressekontakt:Frank WolkenhauerCommunications & PRUnit Show & Comedyphone: +49 (0) 89 95 07 - 1158email: frabk.wolkenhauer@seven.onePhoto Production & EditingTabea Wernerphone: +49 (0) 89 95 07 - 1167email: tabea.werner@seven.oneOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/5617117