Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Wie in der Vorwoche gab es auch in den letzten Handelstagen des Quartals recht kräftige Kursbewegungen an den Rentenmärkten, so die Analysten der DekaBank.Die klare Ansage der FED, die Leitzinsen ausreichend lange hoch zu halten oder gar nochmals zu erhöhen, habe sich an den Märkten eingebrannt. Positiv an der jüngsten Entwicklung könne gewertet werden, dass sich die Zinskurven dabei weiter versteilt hätten bzw. dass deren Inversion verringert worden sei. Am kurzen Ende seien die Renditen sogar ein Stück gesunken. ...

