Frankfurt (www.fondscheck.de) - Franklin Templeton gibt mit Wirkung zum 2. Oktober 2023 wichtige Führungspositionen im globalen Vertrieb bekannt, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Adam Spector, EVP und Head of Global Distribution, Franklin Templeton, kommentierte: "In den letzten Jahren haben wir unser Unternehmen gezielt umgestaltet und strategisch ausgebaut. In wichtigen Märkten wie Großbritannien, Europa, dem Nahen Osten und Afrika (EMEA) und dem asiatisch-pazifischen Raum (APAC) haben wir erhebliche Fortschritte beim Ausbau unserer Vertriebskanäle gemacht. Aufbauend auf dieser Dynamik ist es für uns wichtig, unser Führungstalent weiterzuentwickeln und unseren Kunden einen langfristigen Mehrwert zu bieten." ...

