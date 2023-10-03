BARCLAYS HEBT NEMETSCHEK AUF 'EQUAL WEIGHT' (UNDERWEIGHT) - ZIEL 60 EURBARCLAYS HEBT ZIEL FÜR TEAMVIEWER AUF 18 (17) EUR - 'OVERWEIGHT'BERENBERG SENKT RATIONAL AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 630 (885) EURDEUTSCHE BANK RESEARCH SENKT ZIEL FÜR ZALANDO AUF 31,50 (37) EUR - 'BUY'GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR SIEMENS ENERGY AUF 24,70 (25,90) EUR - 'BUY'UBS SENKT ZIEL FÜR FUCHS SE AUF 37 (38) EUR - 'NEUTRAL'ODDO BHF HEBT ZIEL FÜR COMMERZBANK AUF 14 (13,20) EUR - 'NEUTRAL'ODDO BHF SENKT ZIEL FÜR NEMETSCHEK AUF 83 (86) EUR - 'OUTPERFORM' BARCLAYS HEBT HEXAGON AUF 'EQUAL WEIGHT' (UNDERWEIGHT) - ZIEL 100 SEKCITIGROUP SENKT AKER CARBON CAPTURE AUF 'NEUTRAL' - ZIEL 13 NOKDEUTSCHE BANK RESEARCH HEBT KONE AUF 'HOLD' (SELL) - ZIEL 41 EURDEUTSCHE BANK RESEARCH SENKT ZIEL FÜR ARCELORMITTAL AUF 33 (34) EUR - ...Den vollständigen Artikel lesen ...