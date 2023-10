The following instruments on XETRA do have their first trading 03.10.2023Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 03.10.2023Aktien1 US3623978463 Gabelli Equity Trust Inc. PRF.K2 FI4000552526 Mandatum OYJ3 CA74983J1049 RTX Corp. CDR4 BMG0112X1056 Aegon Ltd.5 US2787002086 eBet Inc.6 US4500473032 IRSA Inversiones y Representaciones S.A. ADR7 CA87320M2004 TAAT Global Alternatives Inc.8 US88337K4013 The9 Ltd. ADRAnleihen1 USU37818BL19 Glencore Funding LLC2 FR001400H6P1 Agence Française de Développement3 XS2623930117 Davide Campari-Milano N.V.4 DE000DD5A440 DZ BANK AG5 DE000A3LMVH5 ADLER Group S.A.6 USL01343AB52 AEGEA Finance S.a.r.l.7 US958667AF48 Western Midstream Operating L.P.8 DE000A3SJZV8 Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen9 DE000A3SJZX4 Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen10 LU2616774076 BNP USD Corp Bond SRI Fossil Free - UCITS ETF Capitalisation11 LU2616776444 BNP USD Corp Bond SRI Fossil Free - UCITS ETF Distribution12 LU2533812058 BNP € Corp Bond SRI Fossil Free Ultrashort Duration - UCITS ETF Capitalisation13 LU2533811910 BNP € Corp Bond SRI Fossil Free Ultrashort Duration - UCITS ETF Distribution