Der gemutmaßte Deal mit Union Investment (UI) ist nun fix. Er sieht die gemeinsame Einführung eines neuartigen fondsbasierten Anlageprodukts für Kunden des genossenschaftlichen Finanzverbundes vor. Auf Laiqon hat das erhebliche finanzielle und auch strategische Auswirkungen, wenn einer der Top-5-Fondsmanager in Deutschland mit 430 Mrd. € Fondsvolumen, 5,8 Mio. Kunden und Zugang zu 19 Mio. Kunden bei den Genossenschaftsbanken an Bord geht. Es ist mit einem deutlichen Anstieg des verwalteten Vermögens (AuM) - aktuell sind es 5,9 Mrd. € - zu rechnen, was das bisherige Ziel von 8 - 10 Mrd. € AuM bis 2025 gut erreichbar macht, denn für UI machen derartige Kooperationen nur wirklich Sinn, wenn man ein AuM-Potenzial im Milliardenbereich in Aussicht hat. Pro Milliarde an AuM kann man über den Daumen gepeilt rd. 2,5 Mio. € zusätzlichen Ertrag bei Laiqon ansetzen. Der Deal ist für 30 bis 50 % Ertragswachstum gut. Wir können unsere Kaufempfehlung nur bekräftigen. Erste Zielrichtung: Zweistellige Notierungen um 11/12 €.



