Nasdaq Copenhagen A/S: Investeringsforeningen Sydinvest -removal from trading

Below UCITS-shares will be removed from trading on Nasdaq Copenhagen. Last day of trading UCITS-shares is 10 October 2023. ISIN: DK0060012979 ------------------------------------------------------- Name: Sydinvest HøjrenteLande A DKK Akk ------------------------------------------------------- Last day of trading: 10 October 2023 ------------------------------------------------------- Short name: SYIHYADKKA ------------------------------------------------------- Orderbook ID: 39138 ------------------------------------------------------- ISIN: DK0060227908 -------------------------------------------------------------- Name: Sydinvest HøjrenteLande Ko Obl A DKK Akk -------------------------------------------------------------- Last day of trading: 10 October 2023 -------------------------------------------------------------- Short name: SYIHRLKOADKKA -------------------------------------------------------------- Orderbook ID: 75603 -------------------------------------------------------------- For further information please contact: Surveillance, tel. (+45) 33 93 33 66