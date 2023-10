Der Start in den Oktober ist alles andere als gelungen. Nach zwei grünen Tagen in Folge fiel der Dax am Montag wieder zurück und nähert sich seinem September-Tief bei 15.138 Punkten. Am Tag der Deutschen Einheit ist bislang auch noch keine Besserung in Sicht, das Börsenbarometer könnte folglich an seinen schlechten Wochenauftakt anknüpfen. Ein Dreiergespann ...

Den vollständigen Artikel lesen ...