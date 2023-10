Linz (www.anleihencheck.de) - Im Vorfeld der Parlamentswahlen am 15.10.2023 wird seitens der polnischen Regierung in den Markt eingegriffen, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Sehr überraschend sei die Inflationsrate im September im Vergleich zum Vorjahr von 10,1% auf 8,2% zurückgegangen. Optimistische Marktteilnehmer hätten 8,5% erwartet. Bei weltweit steigenden Energiepreisen seien die Preise für Kraftstoffe in Polen um 3,1% gefallen, weil ein großer Anbieter anscheinend unter den Marktwerten verkauft habe. ...

