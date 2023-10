Das Papier des amerikanischen Wasserstoff-Spezialisten fällt und fällt. Am ersten Handelstag der neuen Kalenderwoche ist die Aktie von Plug Power an der Heimatbörse in New York erneut kräftig unter die Räder gekommen. Die Folge: ein neues Mehrjahrestief. Die Short-Empfehlung des AKTIONÄR geht damit auf.Mit einem Minus von satten 10,2 Prozent auf 6,82 Dollar verlor der Wasserstoff-Titel deutlich mehr als Werte aus der Peergroup. Ballard Power rutschte 6,5 Prozent ab, bei FuelCell Energy stand ein ...

