Im Edelmetallsegment führt Silber derzeit ein fragiles Dasein. Stand heute, an einem Dienstagmorgen, pendelt der Silberpreis bei etwa 21,04 US-Dollar und hat innerhalb der letzten 24 Stunden einen Verlust von 3,3 % verzeichnet. Setzt man diese Zahlen in den Kontext der letzten fünf Handelstage, offenbart sich ein Minus von 8,8 %. Doch was sind die treibenden Faktoren hinter dieser Entwicklung? Dieser Beitrag zielt darauf ab, Licht ins Dunkel dieser Preisbewegungen zu bringen.Anzeige:Es lässt sich nicht leugnen, dass der Preis für Silber ...

Den vollständigen Artikel lesen ...