Nasdaq Copenhagen A/S: Investeringsforeningen Sydinvest - merger of sub-funds

The merger below will take effect on Nasdaq Copenhagen. The last day of trading UCITS-shares in the discontinuing sub-fund is 10 October 2023. Discontinuing sub-fund ISIN: DK0060013001 ---------------------------------------------- Name: Sydinvest BRIK A DKK Akk ---------------------------------------------- Last day of trading: 10 October 2023 ---------------------------------------------- Short name: SYIBRIKADKKAKK ---------------------------------------------- Orderbook ID: 32002 ---------------------------------------------- Continuing sub-fund ISIN: DK0060499747 -------------------------------------------------------------- Name: Sydinvest Globale EM-aktier A DKK Akk -------------------------------------------------------------- Short name: SYIGEMAADKKA -------------------------------------------------------------- Unchanged orderbook ID: 97067 -------------------------------------------------------------- For further information please contact: Surveillance, tel. (+45) 33 93 33 66