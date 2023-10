DJ EZB/Lane warnt vor Wetten auf Inflation von über 2 Prozent

Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Chefvolkswirt der Europäischen Zentralbank (EZB) hat Marktteilnehmer vor Wetten auf Inflation von längerfristig über 2 Prozent gewarnt. Lane sagte in einer Konferenz der litauischen Zentralbank, dass "einige Leute an den Finanzmärkten" gegenwärtig darauf wetteten, dass die Inflation im Euroraum häufiger über als unter 2 Prozent liegen werde. Lane sagte: "Wir haben ein 2-Prozent-Ziel. Wenn uns etwas von 2 Prozent wegbewegt, werden wir unsere Geldpolitik so anpassen, dass wir wieder zurückkommen."

